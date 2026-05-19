В песне LELÉKA – Ridnym нашли серьезную ошибку: что не так со словом 'вишʼю'

Украинская певица LELEKA в этом году поразила зрителей Евровидения своей лирической балладой Ridnym. И всем эта песня замечательная – музыкой, смыслом, исполнением – кроме одного. С точки зрения украинского языка ее текст содержит довольно серьезную ошибку, на которую стоит обратить внимание.

Речь идет о слове "виш'ю", которое Виктория зарифмовала с английским wish you – "желаю тебе". OBOZ.UA разбирался, что с ним не так, откуда могла появиться такая неправильная форма и как избежать повторения этой ошибки.

Прежде всего выясним, что означает данное слово. А это форма первого лица единственного числа в будущем времени от глагола совершенного вида "вишити". Вот как происходит его спряжение согласно нормам украинского языка. Как видим, буква "и" в корне -шит- ни в одной из его форм не выпадает. Следовательно, правильнее было бы сказать "вишию нову долю".

А откуда же тогда могла взяться эта ошибка? Как нетрудно догадаться, так сказывается влияние длительной русификации. Переведем эту строку на русский язык – получим "вышью новую судьбу". Это дает именно то звучание, которое было использовано в песне.

Кстати, написание "виш’ю" тоже является грубой ошибкой. Согласно правилам украинского языка, апостроф после буквы ш не ставится. Он может появляться после губных звуков, букв р и к и после приставок и частей сложных слов, заканчивающихся твердым согласным. Ни под одну из этих категорий данная форма глагола "вишити" не подпадает.

Итак, стоит ли слушать песню LELÉKA – Ridnym? Безусловно! Это красивое, очень мелодичное лирическое произведение, и если оно поднимает вам настроение, касается ваших эмоций, то ни в коем случае не отказывайте себе в этом удовольствии. Просто помните, что в нем использована неправильная форма глагола "вишити" и не употребляйте ее в своей речи.

