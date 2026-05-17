Кормушка: как правильно перевести на украинский язык

Даже городские жители массово пользуются этими устройствами для выдачи корма животным и птицам – кто-то для кормления домашних любимцев, а кто-то и для уличных жителей. А умеете ли вы называть такие устройства на украинском языке?

Видео дня

Если вам пришло в голову слово "кормушка", не спешите хвалить себя за большой словарный запас – с этим существительным не все настолко просто. OBOZ.UA разбирался, что с ним не так.

В первую очередь заглянем в словари. Оказывается, это слово там есть. Можно даже найти примеры его употребления в литературе:

Біля довгих на колесах кормушок для коней вештається двоє хлопців: сіна в кормушки накладають (А. Головко);

Довкола неї було багато ясел для годівлі тварин, кормушок, копиць сіна (О. Бердник).

Тем не менее, более присущим украинскому языку является существительное "годівниця". Также устройство для выдачи пищи животным и птицам можно назвать словом "годувалка".

Но, если в украинском языке есть вполне нормативное слово "корм", а словари фиксируют существительное "кормушка", почему же оно тогда считается нежелательным? Весь секрет в том, как это слово образовано. В нем к исконному корню -корм- добавляется суффикс -ушк-, который украинскому языку несвойственен. Это русская морфема. Вспомните лишь такие слова как "прослушка", "чекушка", "матушка", "братушка", "психушка", "заглушка", "погремушка", "старушка" и еще немало других.

Зато в украинском языке существует чрезвычайно продуктивный суффикс -иц-, который, в частности (но не только), помогает образовать названия предметов определенного назначения. Кроме "годівниці" здесь можно вспомнить "шахівницю", "рахівницю", "чорнильницю", "йогуртницю", "в’язницю", "дзвіницю" и еще немало существительных.

Получается, что хоть слово "кормушка" и зафиксировано словарями, употреблять его не стоит – морфологически оно не является украинским. Вместо этого говорим "годівниця" или "годувалка"..

Ранее OBOZ.UA объяснял, можно ли употреблять неологизм "підлітка" для обозначения девочки подросткового возраста.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.