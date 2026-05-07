Как будет 'підліток' женского рода: это слово вызывает споры

В последнее время в соцсетях стало все чаще встречаться слово "підлітка", которым называют девочку переходного возраста. Как и любой неологизм, нравится оно не всем. И у противников есть довольно весомый аргумент в свою пользу – этого слова не встретишь в словарях украинского языка.

OBOZ.UA решил разобраться, все же стоит или не стоит употреблять существительное "підлітка" именно в женском роде. Поэтому мы обратились к языковеду и автору популярных книг об украинском языке Ольге Дубчак и спросили ее об этом. "Не вижу никаких причин избегать употребления такого слова", – ответила нам она.

"Действующее правописание предусматривает использование феминитивов, а значит слово "підлітка" ему в этом не противоречит", – объяснила языковед. И добавила, что данное существительное легко образуется от мужского рода с использованием суффикса -к-. А это самый продуктивный путь формирования слов, обозначающих профессию, деятельность или статус женщины. "То есть и со словообразованием здесь тоже все в порядке", – сказала Дубчак.

А на замечание об отсутствии слова "підлітка" в словаре наша эксперт ответила, что словари никогда не успевают за живым языковым процессом. "Словоформа в разговорной речи закрепляется значительно быстрее, чем в словарях, ведь на составление словарей уходят десятилетия", – объяснила языковед. По мнению Дубчак, этот феминитив точно будет закреплен в следующем же издании академического словаря, ведь он вполне соответствует духу и форме современного украинского языка.

