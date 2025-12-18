Бил, щипал и выдирал волосы. Украинка – мама мальчика с аутизмом поделилась криком души из-за случая в немецком детсаду

Украинская мама мальчика, который имеет расстройство аутистического спектра, Алена Прохоренко рассказала, что недавно ей позвонили из немецкого детского сада и попросили забрать сына раньше. Причиной стало то, что ребенок бил других, щипал и выдирал волосы, и с ним не смогли справиться воспитатели.

Ситуацией женщина поделилась в заметке в TikTok. Она отметила, что если другие родители волнуются, чтобы их детей не обижали, зато сама мама мальчика переживает, чтобы он не нанес кому-то вреда. Прохоренко также добавила, что лично извинилась перед каждой семьей за поведение сына.

"Мне позвонили и попросили забрать Мишу из детского сада раньше. Потому что он бил, щипал, выдирал волосы всем детям. Он очень невежливо себя вел, и с ним никто не мог справиться. Это просто цветочки его характера. И если все родители переживают, как там их ребенок в саду, чтобы его не обижали, то я переживаю всегда, чтобы мой ребенок никого не обижал", – рассказала женщина.

Она добавила, что все друзья ее сына знают об особенностях мальчика и его никто не жалеет, а воспринимают таким, какой он есть. Впоследствии выяснилось, что у мальчика болела голова и он плохо себя чувствовал, однако ему было сложно об этом сказать и попросить, чтобы мама его забрала. Поэтому он стал так себя вести.

Пользователи соцсети в комментариях разделились в своих взглядах. Так, некоторые считали, что ребенка с особенностями развития не стоит отдавать в обычный садик, именно потому, что он может навредить другим. К тому же родителям других дошкольников не хочется, чтобы их детей обижали или били.

"Ребенка с аутизмом нужно держать дома и заниматься им в специальных группах, где учить социальным навыкам. А также подобрать ему лекарства, которые помогли бы ему балансировать нервную систему. А спихнуть в садик это не выход. Занимайтесь своим ребенком сами. Подрастет, будет вас бить и выдирать вам волосы".

"Я считаю, что деткам с таким диагнозом, просто нужно специальное заведение".

"У меня также ребенок-аутист сейчас в Швейцарии. Он ходит в специальную школу для таких детей, ему очень нравится, немного стал спокойнее, но иногда бывает нервничает. Тоже занимались, логопед, психолог и сейчас занимается".

В то же время другие родители поддержали маму мальчика и поделились собственным опытом, рассказав, что проходили подобный опыт, однако теперь они гордятся своими детьми. Так, например, в Норвегии дети с особыми образовательными потребностями посещают обычные сады и школы, однако имеют сопровождение ассистентов.

"Мы живем в Норвегии, никого из детишек дома не держат, они ходят в обычный сад и школу. Таких детей не изолируют, однако их сопровождает ассистент, он и помогает справиться с эмоциями. Родители имеют поддержку от государства, как регулировать детей. Это общая проблема, а не одного из родителей".

