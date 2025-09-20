''Більшість чоловіків вступили до лав ЗСУ'': где ошибка в этой фразе и как сказать правильно

Любой язык имеет много нюансов и правил, которые иногда сложно запомнить. Поэтому даже когда украинский язык нам родной, вполне возможны ошибки в правописании.

Сегодня в материале OBOZ.UA читайте о том, как правильно писать о большинстве людей – в единственном числе или во множественном. Ведь многие говорят неправильно.

Учительница украинского языка из города Днепр в своем видео в социальной сети TikTok разобрала это правило на примере фразы "Більшість чоловіків вступили (чи "-ла") до лав ЗСУ".

"Подлежащее в этом предложении – словосочетание "більшість чоловіків", а основное слово в словосочетании – "більшість", потому что именно оно стоит в именительном падеже, и сказуемое согласуется именно с ним. То есть, правильно будет сказать "більшість вступила"", – объясняет педагог.

Также она добавляет, что это правило касается не только слова "більшість", а и таких:

Меншість Низка Група Ряд Частина Решта Половина

Также это объясняется на странице "Чиста мова" в Facebook. Они указывают на то, что есть правило:

" Дієслово-присудок буде в ОДНИНІ, коли за підмет правлять збірні слова – більшість, меншість, частина, ряд, кілька, багато, чимало, група, низка, решта, половина та інші, поєднані з залежними від них іменниками (прикметниками) в родовому відмінку".

