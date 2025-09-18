Почему нельзя говорить ''більша половина'': какую ошибку допускают многие украинцы

Учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышева назвала одну из распространенных ошибок многих украинцев. Она обратила внимание на то, что многие употребляют словосочетание "більша половина".

Однако это не правильно. В своем видео, которое педагог опубликовала в социальной сети TikTok, она объяснила, почему так, и назвала правильный вариант.

"Половина – это одна из двух равных частей, поэтому так говорить не правильно. Слово "половина" нужно заменить на слово "частина"", – объясняет она.

