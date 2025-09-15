Забудьте этот суржик: как сказать на украинском ''лестничная площадка''

Некоторые русские словосочетания настолько прочно укоренились в бытовой украинской речи, что многие даже не замечают, что разговаривают на суржике. Однако, стоит задуматься, ведь на самом деле в нашем языке существует много своих соответствий, которые легко заменяют все русское.

Довольно часто можно услышать, как пространство между квартирами в многоквартирных домах украинцы называют "лестничная площадка". Забудьте об этом суржиковом выражении. А как говорить на украинском правильно, читайте в материале OBOZ.UA

На самом деле все очень просто: на украинском это будет звучать "сходовий майданчик", потому что в украинском языке есть замечательное слово "сходи", а не "лестница".

Кроме того, стоит обратить внимание на правильное ударение:

"Не схОдовий майданчик, а сходОвий", – отмечает в своем видео на YouTube языковед Александр Авраменко.

