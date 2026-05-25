'Більшість студентів' 'відповіла' или 'відповіли'? Четыре ловушки на НМТ 2026, из-за которых легко потерять баллы

20 мая в Украине официально стартовала основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года. Она продлится до 25 июня, а дополнительная сессия запланирована на июль. Репетитор Наталья Сорокина решила объяснить своим подписчикам сложные задания по украинскому языку, которые могут случиться во время его сдачи.

Она опубликовала в TikTok ролик, в котором разобрала задания по различным темам, которые могут запутать абитуриента. Речь идет об ударениях, числе и роде существительных и образовании отчества.

Ударение "кОпчений" или "копчЕний"

"На самом деле оба варианта правильные", – сказала Сорокина. Однако объяснила, что от конкретного ударения зависит значение слова. ""КОпчений" с ударением на первый слог – это причастие, "копчЕний" с ударением на второй слог — это прилагательное", – объяснила она. То есть говорим "сало, кОпчене на дровах", но "копчЕне сало".

Сказуемое после подлежащего "більшість" или "меншість"

"Если подлежащее выражается словами "більшість", "меншість", сказуемое ставим в форму единственного числа. "Більшість" – это она, именно поэтому "більшість студентів відповіла"", – объяснила Сорокина.

Род слова "бешамель"

"Бешамель – это существительное женского рода, поэтому "смачна бешамель"", – сказала репетиторка. Слово часто употребляют в неправильном роде.

Отчество от имени Микола

"От имени Микола можно образовать два мужских отчества: Миколович, Миколайович и два женских отчества: Миколівна, Миколаївна. Поэтому оба варианта правильные", – объяснила Сорокина.

