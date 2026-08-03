Битва за бюджет: 10 вузов Киева, в которые сложнее всего поступить
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Киевская школа экономики (KSE) стала лидером среди высших учебных заведений столицы по самому высокому баллу для поступления на государственное финансирование — 165,13. Второе место в списке занимает Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука со средним баллом 165, третье — Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств с 162,5 баллами.
Такие данные приведены на платформе для абитуриентов Abitly. Еще более 160 баллов должны набрать будущие первокурсники, чтобы поступить в Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств.
Далее вузы расположились в следующем порядке:
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