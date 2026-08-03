Битва за бюджет: 10 вузов Киева, в которые сложнее всего поступить

Киевская школа экономики (KSE) стала лидером среди высших учебных заведений столицы по самому высокому баллу для поступления на государственное финансирование — 165,13. Второе место в списке занимает Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука со средним баллом 165, третье — Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств с 162,5 баллами.

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Такие данные приведены на платформе для абитуриентов Abitly. Еще более 160 баллов должны набрать будущие первокурсники, чтобы поступить в Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств.

Далее вузы расположились в следующем порядке:

Киевский национальный университет культуры и искусств – 159,33

Киевская муниципальная академия музыки им. Глиера – 159

«Высшее учебное заведение "Американский университет Киева" – 157,5

Национальный университет здравоохранения Украины имени Шупика – 157

Высшее учебное заведение "Киевская академия прикладных искусств" – 156

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры – 155

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого – 154,5

Частное высшее учебное заведение «Киевский медицинский университет» – 154,25

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