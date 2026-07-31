Всего одно заявление: какие специальности оказались наименее популярными в регионах Украины

Девять высших учебных заведений Украины получили по одной заявке на поступление. Среди таких специальностей оказались Среднее образование (Химия), Специальное образование, Дизайн, Декоративное искусство и ремесла, Исполнительское искусство (Сценическое искусство), Богословие, Экономика и международные экономические отношения, Прикладная физика и наноматериалы.

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Соответствующие данные размещены на сайте Единой электронной базы по вопросам образования. По состоянию на 31 июля зарегистрировано электронных заявлений – 1 235 848, бумажных – 18 364. 21 июля 2026 года в высшие учебные заведения Украины поступило более 140 тысяч заявлений от абитуриентов. Нынешний показатель — самый высокий за последние пять лет.

Регион Специальность Всего заявлений Заявок на бюджет Заявок на контракт Средний конкурсный балл Черниговская область (A4) Среднее образование (химия) 1 1 132,77 г. Киев (A6) Специальное образование 1 1 140,07 Запорожская область (B2) Дизайн 1 1 176,9 Харьковская область (B3) Декоративное искусство и ремесла 1 1 182,68 Черниговская область (B6) Исполнительские искусства (Сценическое искусство) 1 1 183,69 Днепропетровская область (B8) Богословие 1 1 162,38 Закарпатская область (B8) Богословие 1 1 160 Запорожская область (C1) Экономика и международные экономические отношения 1 1 144 Черниговская область (E6) Прикладная физика и наноматериалы 1 1 130,42

Уже 1 августа в 18:00 завершается прием заявлений в вузы, а до 6 августа (включительно) будут опубликованы списки лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом). Абитуриенты могут получить только одну рекомендацию на бюджетное место. До 11 августа абитуриенты, получившие рекомендации по приоритетности, должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования для зачисления. С 14 августа начнется предоставление рекомендаций на контрактное обучение.

Главные истории дня

Напомним, 2262 абитуриента с максимальными результатами основной сессии национального мультипредметного теста уже подали хотя бы одно заявление. Такие абитуриенты выбрали филологию, компьютерные науки, экономику, инженерию программного обеспечения и международные отношения.

Абитуриенты продолжают выбирать обучение в университетах в прифронтовых областях. Всего подано 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые в 2026 году имеют повышенные региональные коэффициенты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о двух специальностях, где конкурсный балл превышает 190.

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