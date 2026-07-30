Борьба за бюджет будет жесткой: две специальности, где конкурсный балл превышает 190

Изобразительное искусство и реставрация (Реставрация), а также Декоративное искусство и ремесла имеют самые высокие средние конкурсные баллы — 194,89 и 190,72 соответственно. Одиннадцать абитуриентов подали заявления на бюджетное место в первом случае, еще четыре — во втором.

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Соответствующие данные размещены на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Еще три абитуриента выбрали Перформативные искусства (Сценическое искусство) со средним конкурсным баллом 193,19, однако все заявления были поданы на контрактную форму обучения.

Специальности с самыми высокими конкурсными баллами

Регион Специальность Всего заявлений Заявлений на бюджет Заявок на контракт Средний конкурсный балл Харьковская область (B4) Изобразительное искусство и реставрация (Реставрация) 17 11 6 194,89 Сумская область (B6) Исполнительское искусство (Сценическое искусство) 3 3 193.19 Запорожская область (B3) Декоративное искусство и ремесла 6 4 2 190.72 Сумская область (B5) Музыкальное искусство 5 5 189,61 Харьковская область (B4) Изобразительное искусство и реставрация (Визуальные искусства) 95 86 9 188,91

Напомним, в высшие учебные заведения поступило 805 822 заявления. 2262 абитуриента с максимальными результатами основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года уже подали хотя бы одно заявление на поступление. Наибольшей популярностью пользовалась филология, которую выбрали 459 абитуриентов.

На втором месте – компьютерные науки – 384 заявления, на третьем – экономика – 349 заявлений. Четвертой по популярности стала инженерия программного обеспечения – 311 заявлений, пятой – международные отношения – 308

Главные истории дня

В соответствии с Порядком приема один абитуриент может подать до 10 заявлений, из них не более 5 – для участия в конкурсе на бюджетные места. Этот обзор позволяет увидеть не только популярные направления, но и те области, в которых абитуриенты с наилучшими результатами планируют строить свою профессиональную карьеру.

В 2026 году абитуриент может подать до 10 заявлений, из них не более пяти – для участия в конкурсе на бюджетные места. В среднем каждый абитуриент подал четыре заявления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о наименее популярной специальности среди абитуриентов колледжей в 2026 году.

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