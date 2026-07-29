Топ-10 самых популярных вузов Украины: где хотят учиться абитуриенты

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Иллюстративное изображение. Выпускники с высокими баллами по НМТ получат по 10 тыс. грн.
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В Украине продолжается основной этап вступительной кампании, в высшие учебные заведения поступило 805 822 заявления. 2262 абитуриента, показавшие максимальные результаты на основной сессии национального мультипредметного теста, уже подали хотя бы одно заявление.

Эти абитуриенты выбрали филологию, компьютерные науки, экономику, инженерию программного обеспечения и международные отношения. Об этом сообщает Министерство образования и науки на официальном сайте.

Самые популярные вузы по выбору абитуриентов

  1. Национальный университет "Львовская политехника" – 36 675
  2. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 30 206
  3. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 24 826
  4. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 22 271
  5. Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 17 887
  6. Государственный торгово-экономический университет – 17 654
  7. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 17 002
  8. Национальный университет «Одесская юридическая академия» – 15 328
  9. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 14 805
  10. Луцкий национальный технический университет – 12 776

Наибольшее количество заявлений поступило в следующие университеты:

  • Киева – 189 408
  • Львовской области – 103 627
  • Одесской области – 68 675
  • Харьковской области – 54 634
  • Винницкой области – 36 089
  • Днепропетровской области – 35 439
  • Ивано-Франковской области – 34 514

Абитуриенты продолжают выбирать обучение в университетах в прифронтовых областях. Всего подано 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые в 2026 году имеют повышенные региональные коэффициенты.

В частности:

  • Одесская – 68 675
  • Харьковская – 54 634
  • Днепропетровская – 35 439
  • Полтавская – 24 860
  • Запорожская – 13 392
  • Николаевская – 8 188
  • Сумская – 7 756
  • Черниговская – 6 467

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на какую специальность в колледжах поступило больше всего заявлений в 2026 году.

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