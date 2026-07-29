Топ-10 самых популярных вузов Украины: где хотят учиться абитуриенты
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Украине продолжается основной этап вступительной кампании, в высшие учебные заведения поступило 805 822 заявления. 2262 абитуриента, показавшие максимальные результаты на основной сессии национального мультипредметного теста, уже подали хотя бы одно заявление.
Эти абитуриенты выбрали филологию, компьютерные науки, экономику, инженерию программного обеспечения и международные отношения. Об этом сообщает Министерство образования и науки на официальном сайте.
Самые популярные вузы по выбору абитуриентов
Наибольшее количество заявлений поступило в следующие университеты:
Абитуриенты продолжают выбирать обучение в университетах в прифронтовых областях. Всего подано 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые в 2026 году имеют повышенные региональные коэффициенты.
В частности:
Ранее OBOZ.UA рассказывал, на какую специальность в колледжах поступило больше всего заявлений в 2026 году.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!