Топ-10 самых популярных вузов Украины: где хотят учиться абитуриенты

В Украине продолжается основной этап вступительной кампании, в высшие учебные заведения поступило 805 822 заявления. 2262 абитуриента, показавшие максимальные результаты на основной сессии национального мультипредметного теста, уже подали хотя бы одно заявление.

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Эти абитуриенты выбрали филологию, компьютерные науки, экономику, инженерию программного обеспечения и международные отношения. Об этом сообщает Министерство образования и науки на официальном сайте.

Самые популярные вузы по выбору абитуриентов

Национальный университет "Львовская политехника" – 36 675 Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 30 206 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 24 826 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 22 271 Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 17 887 Государственный торгово-экономический университет – 17 654 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 17 002 Национальный университет «Одесская юридическая академия» – 15 328 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 14 805 Луцкий национальный технический университет – 12 776

Наибольшее количество заявлений поступило в следующие университеты:

Киева – 189 408

Львовской области – 103 627

Одесской области – 68 675

Харьковской области – 54 634

Винницкой области – 36 089

Днепропетровской области – 35 439

Ивано-Франковской области – 34 514

Абитуриенты продолжают выбирать обучение в университетах в прифронтовых областях. Всего подано 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые в 2026 году имеют повышенные региональные коэффициенты.

В частности:

Одесская – 68 675

Харьковская – 54 634

Днепропетровская – 35 439

Полтавская – 24 860

Запорожская – 13 392

Николаевская – 8 188

Сумская – 7 756

Черниговская – 6 467

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