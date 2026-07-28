Лидер бесспорен: стало известно, на какую специальность в колледжах поступило больше всего заявлений в 2026 году

Самой популярной специальностью среди абитуриентов колледжей в 2026 году стало Медсестринство. В учреждения профессионального предвузовского образования Украины поступило более 11 тысяч заявлений.

Видео дня

Соответствующие данные размещены на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Среди регионов лидируют Киев, Днепропетровская и Одесская области. Число абитуриентов превысило прошлогодний показатель почти на 54%, когда за всю кампанию заявления подали 79 330 девятиклассников.

В топ-10 специальностей вошли:

I5 Медсестринство – 8 387 заявлений;

D3 Менеджмент – 8 125;

F7 Компьютерная инженерия – 7 064;

J8 Автомобильный транспорт – 6 908;

G3 Электротехника – 6 145;

F2 Инженерия программного обеспечения – 5 977 заявлений;

G5 Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 4 411;

G19 Строительство и гражданская инженерия – 5 450;

D2 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 4 880;

G11 Машиностроение – 4 038.

Это еще не окончательные результаты приемной кампании 2026 года. До 15 октября колледжи могут проводить дополнительный набор на контракт, поэтому количество поданных заявлений и популярность отдельных специальностей еще могут измениться.

Напомним, наибольшее количество заявлений в колледжи от выпускников 9 и 11 классов поступило на специальность Медсестринство. Эту специальность выбрали 16 316 абитуриентов в 2025 году. На втором месте – Менеджмент, на эту специальность поступило 10 621 заявление. Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 6 746, Строительство и гражданская инженерия – 6 678, Компьютерная инженерия – 6 604.

Главные истории дня

Всего абитуриенты на основе базового общего среднего образования подали 112 168 заявлений, а абитуриенты на основе полного общего среднего образования – 60 534 заявления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине назревает критическая ситуация с учителями химии и физики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!