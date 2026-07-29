Названа наименее популярная специальность среди абитуриентов колледжей в 2026 году
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Наименее популярной среди абитуриентов колледжей в 2026 году стала специальность Информационно-измерительные технологии. Эту специальность выбрали 168 абитуриентов.
Соответствующие данные размещены на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Больше всего заявлений абитуриенты подали на специальность Медсестринство, а среди регионов лидируют Киев, Днепропетровская и Одесская области.
Какие специальности выбирали абитуриенты реже всего
Напомним, что наименее популярной специальностью среди абитуриентов колледжей в 2025 году стало судостроение. На неё поступило всего 14 заявлений. Также в список попали "История и археология", которые выбрали 16 абитуриентов, а также Микро- и наносистемная техника – 27 заявлений. В то же время не пользовались популярностью среди абитуриентов и Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика, которую выбрали 36 абитуриентов, а также Химия – 48 заявлений.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что самой популярной специальностью среди абитуриентов колледжа в 2026 году стало Медсестринство.
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