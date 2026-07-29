Названа наименее популярная специальность среди абитуриентов колледжей в 2026 году

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,7 т.
Иллюстративное изображение. Какая специальность оказалась наименее популярной при поступлении в колледж
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Наименее популярной среди абитуриентов колледжей в 2026 году стала специальность Информационно-измерительные технологии. Эту специальность выбрали 168 абитуриентов.

Соответствующие данные размещены на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Больше всего заявлений абитуриенты подали на специальность Медсестринство, а среди регионов лидируют Киев, Днепропетровская и Одесская области.

Какие специальности выбирали абитуриенты реже всего

  • G6 Информационно-измерительные технологии – 168;
  • J1 Услуги в сфере красоты – 174;
  • B14 Организация социокультурной деятельности – 177;
  • G1 Химические технологии и инженерия – 187;
  • A5 Профессиональное образование – 189;
  • G14 Деревообрабатывающие и мебельные технологии – 291;
  • G10 Металлургия – 308;
  • B1 Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство – 324;
  • E2 Экология – 356;
  • H3 Садово-парковое хозяйство – 474.

Напомним, что наименее популярной специальностью среди абитуриентов колледжей в 2025 году стало судостроение. На неё поступило всего 14 заявлений. Также в список попали "История и археология", которые выбрали 16 абитуриентов, а также Микро- и наносистемная техника – 27 заявлений. В то же время не пользовались популярностью среди абитуриентов и Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика, которую выбрали 36 абитуриентов, а также Химия – 48 заявлений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самой популярной специальностью среди абитуриентов колледжа в 2026 году стало Медсестринство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в УкраинеВступительная кампания-2026колледж
Редакционная политика