Названа наименее популярная специальность среди абитуриентов колледжей в 2026 году

Наименее популярной среди абитуриентов колледжей в 2026 году стала специальность Информационно-измерительные технологии. Эту специальность выбрали 168 абитуриентов.

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Соответствующие данные размещены на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Больше всего заявлений абитуриенты подали на специальность Медсестринство, а среди регионов лидируют Киев, Днепропетровская и Одесская области.

Какие специальности выбирали абитуриенты реже всего

G6 Информационно-измерительные технологии – 168;

J1 Услуги в сфере красоты – 174;

B14 Организация социокультурной деятельности – 177;

G1 Химические технологии и инженерия – 187;

A5 Профессиональное образование – 189;

G14 Деревообрабатывающие и мебельные технологии – 291;

G10 Металлургия – 308;

B1 Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство – 324;

E2 Экология – 356;

H3 Садово-парковое хозяйство – 474.

Напомним, что наименее популярной специальностью среди абитуриентов колледжей в 2025 году стало судостроение. На неё поступило всего 14 заявлений. Также в список попали "История и археология", которые выбрали 16 абитуриентов, а также Микро- и наносистемная техника – 27 заявлений. В то же время не пользовались популярностью среди абитуриентов и Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика, которую выбрали 36 абитуриентов, а также Химия – 48 заявлений.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самой популярной специальностью среди абитуриентов колледжа в 2026 году стало Медсестринство.

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