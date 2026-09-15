"Бив Ярослава" и все красное. Известный врач показал свой школьный дневник – сеть не ожидала такого. Фото

Известный украинский невролог и медицинский директор одной из клиник Мукачево Закарпатской области Никита Ганбаров показал свой дневник, который вел, пока учился в школе. Несмотря на то, что нынешний врач хорошо учился, он получал замечания за поведение.

Об этом в шутку медик рассказал в посте в Threads. По его словам, в школе он был задирой, однако сейчас он добился успеха в сфере неврологии.

"Сейчас – я врач. В школе – я черт. Дневник за какой-то класс", – поделился Ганбаров.

В комментариях пользователи сети отмечали, что почерк врача не изменился со времен студенческих лет. В то время как другие подчеркивали, что мужчина напоминает родителям своих детей, которые бегают туда-сюда, но при этом получают высокие оценки.

"Как будто дневник моего сына: отличные оценки, а он постоянно болтает на уроках и мешает".

"А почерк не изменился? А у меня когда-то в дневнике было написано: "Пока все были на физкультуре, переоделась в раздевалке" (переносила вещи из девичьей в мальчиковую и наоборот). Завязала шнурки и выключила свет, но доказать не можем. Мне до сих пор смешно, потому что все тогда признались и бегали туда-сюда, и падали, и им всем поставили двойки. А я пошла в класс".

"Если бы у меня был сын, я бы хотела, чтобы он был таким озорником. Да, сложно, да, частые визиты в школу, но он компенсирует мою подавленную бунтарскую натуру, ведь в каждом классе я получала грамоту за, черт возьми, образцовое поведение".

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