'Блокнот' или 'записник'? Как правильно говорить на украинском

Иметь под рукой небольшую книжечку для записей – это всегда хорошая идея, даже если вы храните все, что только можно, в смартфоне. Бумажную копию не взломают хакеры и вы не удалите из нее случайно все данные. Кстати, а вы знаете, как правильно называется такая книжечка на украинском языке?

В повседневной речи можно встретить два существительных для обозначения такого предмета – "блокнот" и "записник". OBOZ.UA разбирался, в чем разница.

Ответ мы искали в Большом толковом словаре современного языка. Оказывается, эти два слова в определенной степени являются синонимами, но имеют небольшое отличие в своей конструкции.

Итак, "записником" мы называем книжечку для записей, сшитую из чистых листов бумаги. Все, больше никаких уточнений нам словарь не предлагает. Тогда как в объяснении существительного "блокнот" он указывает, что тот имеет все те же признаки, но при этом состоит из отрывных листов. Итак, всякий блокнот – записник, но не всякий записник – блокнот.

Подождите, а что же тогда такое "зошит"? Это слово даже происходит от слова "зшивати" и намекает на то, что состоит из сшитых листов. Если верить словарю, то же самое, что и записная книжка, но в ней также "разрешается" рисовать. Вторым значением слова является "отдельный выпуск периодического издания или большого печатного произведения, выходящего частями", сейчас оно употребляется совсем нечасто.

Хорошо, если словарь позволяет нам в тетради не только писать, но и рисовать, чем тогда является "альбом"? А это уже более широкое понятие, которое может означать сшитые листы для письма и рисования, а еще для хранения коллекций открыток, марок, фотографий и т.д. Также альбомом называют сборник репродукций картин, рисунков, фотографий и т.д., оправленных вместе или помещенных в одну папку. А еще – физический носитель с музыкальными записями одного исполнителя или сборник таких записей как абстрактное понятие.

