'Строгий' или 'суворий'? Какое слово правильно употреблять в украинском языке

В каждом языке существуют слова, значения которых очень приближены друг к другу, но все же имеют определенные оттенки и это влияет на их употребление. В украинском языке примером таких слов могут быть прилагательные "строгий" и "суворий", объяснила учительница из Днепра Светлана Чернышева.

В своем TikTok преподавательница подробно рассказала, какое конкретно значение имеет каждое из этих слов. А заодно и привела примеры их правильного употребления. Чернышова также отметила, что оба варианта можно употреблять в украинском языке – словари их фиксируют.

Строгий

"Строгий – очень устойчивый, твердый, непоколебимый, не допускает никаких отклонений от правил, требовательный", – объяснила учительница. Пример употребления этого слова она привела такой:

Порядок у нас строгий, порушувати не можна нікому.

Суворий

"Суворий – чрезвычайно требовательный к себе и другим, иногда неприветливый и мрачный", – сказала Чернышова. Вот как это прилагательное она употребила в предложении:

Така сувора в неї мати — подивиться, аж серце стає.

