Как сказать на украинском "тоска" и "смятение": правильный перевод
Часто россияне любят хвастаться, что в русском языке есть названия чувств и эмоций, которые невозможно перевести на другие языки. Якобы, это демонстрирует глубину и загадочность русской души. Но правда в том, что такие названия имеют в украинском языке точный перевод, еще и не один.
Продемонстрировать это взялась преподавательница словесности из Днепра Светлана Чернышова. На своем YouTube-канале "Вчителька української" она разобрала пять таких слов "без перевода".
Томный
Это прилагательное описывает человека, который испытывает непостижимую светлую печаль или чувствует себя устало-нежно. На украинский язык это можно перевести так:
- млосний;
- мрійливий;
- знеможений.
Тоска
Этим словом описывают сложное чувство, сплетенное из душевной тревоги, грусти и скуки. На украинском мы передаем различные оттенки этого существительного так:
- туга;
- журба;
- смуток;
- нудьга.
Очарование
Так описывают способность объекта или субъекта привлекать к себе, непостижимые чары, которые вызывают эту привлекательность. А еще так можно сказать о состоянии восхищения, приятном впечатлении. На украинский это переводится так:
- чари;
- принада;
- зваба;
- чарівність;
- привабливість.
Заблуждение
Так называют ошибочное представление или суждение о чем-то, мысль, которая не соответствует действительности. Украинский язык имеет несколько соответствий:
- омана;
- блуд/облуда;
- хиба;
- помилка.
Смятение
Если человек испытывает сильную тревогу, нервное напряжение, чувствует себя растерянным, его переполняют противоречивые чувства, употребляют это слово. На украинский язык переводим это так:
- сум’яття;
- розгубленість.
