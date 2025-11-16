Как сказать на украинском "тоска" и "смятение": правильный перевод

Как сказать на украинском 'тоска' и 'смятение': правильный перевод

Часто россияне любят хвастаться, что в русском языке есть названия чувств и эмоций, которые невозможно перевести на другие языки. Якобы, это демонстрирует глубину и загадочность русской души. Но правда в том, что такие названия имеют в украинском языке точный перевод, еще и не один.

Продемонстрировать это взялась преподавательница словесности из Днепра Светлана Чернышова. На своем YouTube-канале "Вчителька української" она разобрала пять таких слов "без перевода".

Томный

Это прилагательное описывает человека, который испытывает непостижимую светлую печаль или чувствует себя устало-нежно. На украинский язык это можно перевести так:

  • млосний;
  • мрійливий;
  • знеможений.

Тоска

Этим словом описывают сложное чувство, сплетенное из душевной тревоги, грусти и скуки. На украинском мы передаем различные оттенки этого существительного так:

  • туга;
  • журба;
  • смуток;
  • нудьга.

Очарование

Так описывают способность объекта или субъекта привлекать к себе, непостижимые чары, которые вызывают эту привлекательность. А еще так можно сказать о состоянии восхищения, приятном впечатлении. На украинский это переводится так:

  • чари;
  • принада;
  • зваба;
  • чарівність;
  • привабливість.

Заблуждение

Так называют ошибочное представление или суждение о чем-то, мысль, которая не соответствует действительности. Украинский язык имеет несколько соответствий:

  • омана;
  • блуд/облуда;
  • хиба;
  • помилка.

Смятение

Если человек испытывает сильную тревогу, нервное напряжение, чувствует себя растерянным, его переполняют противоречивые чувства, употребляют это слово. На украинский язык переводим это так:

  • сум’яття;
  • розгубленість.

