'Наразі' – это не 'зараз': какую ошибку часто делают украинцы

Украинцы довольно часто делают ошибку, употребляя слово "наразі" как синоним к "зараз", придавая ему значение "сейчас", "теперь". Однако это не правильно.

Как объяснила в своем видео в социальной сети TikTok репетитор по украинскому языку с никнеймом iryna_nmt_ukrainska, слово "наразі" означает "тим часом" или "поки що". По ее словам, оно заимствовано из польского языка.

Педагог указывает, что в словаре украинского языка, оно имеет ремарку диалектное, хотя на сегодня уже стало частью литературного языка. Однако важно понимать, что употреблять его, как замену к "зараз" не стоит.

Правильно сказать: "Наразі шукаю роботу", то есть "Поки що шукаю роботу"

Неправильно: ""Наразі триває засідання". Потому что заседание продолжается "зараз".

