Рік тому или рік назад? Как сказать правильно на украинском языке

Довольно часто, вспоминая какие-то события, украинцы употребляют выражения "рік тому" или "рік назад". Однако правильным из них является только одно.

По словам языковедов, на украинском надо говорить только "тому". Почему именно так, читайте в материале OBOZ.UA

Как объясняет редактор украинского языка Юлия Мороз на своей странице в Facebook, после слов с количественным значением нужно употреблять только "тому". Слово "назад" в этом случае является калькой с русского.

Также в своем посте она приводит несколько примеров правильного использования:

Кілька років тому у Львові запустили трамвай на Сихів.

Знайдено малу панду, яка втекла із заповідника майже місяць тому.

Ще кілька хвилин тому в залі стояв страшенний вереск, а зараз тут неспішно.

Вчені знайшли черепаху, вид якої вважали вимерлим ще століття тому.

Ще рік тому ніхто не міг цього передбачити.

