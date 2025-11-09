Рік тому или рік назад? Как сказать правильно на украинском языке

Анна Боклажук
Моя Школа
12
Рік тому или рік назад? Как сказать правильно на украинском языке

Довольно часто, вспоминая какие-то события, украинцы употребляют выражения "рік тому" или "рік назад". Однако правильным из них является только одно.

По словам языковедов, на украинском надо говорить только "тому". Почему именно так, читайте в материале OBOZ.UA

Как объясняет редактор украинского языка Юлия Мороз на своей странице в Facebook, после слов с количественным значением нужно употреблять только "тому". Слово "назад" в этом случае является калькой с русского.

Также в своем посте она приводит несколько примеров правильного использования:

  • Кілька років тому у Львові запустили трамвай на Сихів.
  • Знайдено малу панду, яка втекла із заповідника майже місяць тому.
  • Ще кілька хвилин тому в залі стояв страшенний вереск, а зараз тут неспішно.
  • Вчені знайшли черепаху, вид якої вважали вимерлим ще століття тому.
  • Ще рік тому ніхто не міг цього передбачити.

