Рік тому или рік назад? Как сказать правильно на украинском языке
Довольно часто, вспоминая какие-то события, украинцы употребляют выражения "рік тому" или "рік назад". Однако правильным из них является только одно.
По словам языковедов, на украинском надо говорить только "тому". Почему именно так, читайте в материале OBOZ.UA
Как объясняет редактор украинского языка Юлия Мороз на своей странице в Facebook, после слов с количественным значением нужно употреблять только "тому". Слово "назад" в этом случае является калькой с русского.
Также в своем посте она приводит несколько примеров правильного использования:
