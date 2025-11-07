Почему нельзя говорить на украинском "велике дякую"

Украинцы часто любят использовать выражение "велике дякую", когда хочется не просто поблагодарить, а подчеркнуть свою благодарность. Однако, это выражение является ошибочным с точки зрения грамматики.

Дело в том, что слово "дякую" согласно правописанию не сочетается с прилагательными. Более подробные объяснения филологов и языковедов, читайте в материале OBOZ.UA

Как говорит в своем видео языковед Александр Авраменко,"дякую" – это глагол. А с прилагательными сочетаются только существительные.

Если же человек все равно хочет подчеркнуть свою благодарность, то музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер предлагает такие варианты:

Щиросердно дякую

Щиро дякую

Красно дякую

Уклінно дякую

Спасибі
И уточняет, что слово "спасибі" не является калькой с русского, оно фигурирует в украинских письменных памятниках, словарях и даже в текстах классиков.

