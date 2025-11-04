Только не говорите кружка: какая разница между 'чашкою', 'філіжанкою' и 'кухликом'

Многие украинцы считают, что слово "чашка" – это калька с русского, и более правильно говорить "філіжанка", если речь идет о кофе, или "горнятко", если о чае. Однако, это ошибочное мнение.

Какая же разница между словами ""чашка", "філіжанка", "горнятко", "кружка" и "кухлик", объяснил языковед Адам Диденко. Об этом он рассказал в видео на своей странице в Instagram.

По словам филолога, "чашка" – это украинское слово, и его можно спокойно использовать. "Філіжанка" считается синоним к "чашке", и в украинский язык пришла через польский или румынский из турецкого или арабского, от слова "finǧān".

"А вот слово "кружка" – это суржик. На украинском правильно говорить "кухоль" или "кухлик", – объясняет он.

Что же касается любимого многими "горнятка", то на самом деле это скорее маленький горшок, а не посуда для горячего напитка.

