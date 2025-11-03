Как сказать слово 'шаурма' во множественном числе на украинском: ответ вас удивит

Шаурма – это один из любимых видов быстрой еды среди украинцев. Однако знает ли большинство о том, как заказать большое количество шаурмы и при этом не допустить ошибку?

Говорить "п'ять шаурм" или "шаурмів" – неправильно. Дело в том, что, по словам учительницы украинского языка из города Днепр Светланы Чернышевой, слово "шаурма" не употребляется во множественном числе, как и многие другие иноязычные слова. О том, как же сказать правильно, педагог рассказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

"Правильно будет сказать: хочу купить "5 порцій шаурми", или "багато шаурми", – объясняет она.

