В словаре написано неправильно: какую ошибку часто делают в слове ''дрескод''

В украинском языке есть слово, которое очень часто большинство пишет с ошибкой – дрескод. По словам учительницы из города Днепр Светланы Чернышевой, даже в словаре написано неправильно.

Об этом, а также о том, как же все-таки надо писать это слово, она рассказывает в видео на своей странице в социальной сети TikTok. Большинство словарей подают его написание через дефис.

"На самом деле в словаре написано неправильно. Потому что заимствованные слова пишутся через дефис только в том случае, если это два самостоятельных слова", – объясняет педагог и приводит в пример такие слова, как "бізнес-план", "фітнес-клуб" и "інтернет-кав’ярня".

Что же касается слова "дрескод", то согласно правилам украинского правописания, его надо писать слитно, потому что в украинском языке нет отдельного слова "дрес".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница украинского языка нашла около 20 ошибок в фильме Птушкина "Антарктида", который установил несколько рекордов в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!