Учительница украинского языка нашла около 20 ошибок в фильме Птушкина ''Антарктида'', который установил несколько рекордов в Украине

В украинских кинотеатрах продолжаются показы документального фильма "Антарктида" режиссера Антона Птушкина, который установил несколько рекордов в Украине. Лента посвящена жизни и работе участников 30-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский".

Однако в сети заметили немалое количество ошибок во время озвучивания фильма. Учительница украинского языка с никнеймом ukr_mary на своей странице в Threads зафиксировала их в количестве около 20.

Как пишет педагог, ошибки настолько явные, что резали их слух во время просмотра фильма.

"Думаю, что хотя бы озвучивание за кадром можно было бы проверить", – пишет она и добавляет список тех ошибок, которые заметила:

Помилка Правильно де ми С вами де ми з вами знаходячись дуже далеко від дому знаходитись дуже далеко від дому судно на водУ судно на вОду (наголос на перший склад) щиро вражений від вражений чим посилювавшимся вітром вітром, що посилювався найштормовим місцем найбільш штормовим місцем шестИдесяти градусами шістдесяти градусами корАбль корабель океан и льод океан і крига окремо кантинєнт континент часть суши частина суші майже У цілі майже біля мети збігати ЗА чіпсами збігати по чипси суда інших країн судна інших країн на зворотньому шляху зворотним шляхом задалися цим питанням поставити собі це питання/загадуватися над питанням пʼятидесятих років п'ятдесятих років семидесяти станцій сімдесяти станцій

