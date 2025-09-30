Учительница украинского языка нашла около 20 ошибок в фильме Птушкина "Антарктида", который установил несколько рекордов в Украине
В украинских кинотеатрах продолжаются показы документального фильма "Антарктида" режиссера Антона Птушкина, который установил несколько рекордов в Украине. Лента посвящена жизни и работе участников 30-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский".
Однако в сети заметили немалое количество ошибок во время озвучивания фильма. Учительница украинского языка с никнеймом ukr_mary на своей странице в Threads зафиксировала их в количестве около 20.
Как пишет педагог, ошибки настолько явные, что резали их слух во время просмотра фильма.
"Думаю, что хотя бы озвучивание за кадром можно было бы проверить", – пишет она и добавляет список тех ошибок, которые заметила:
