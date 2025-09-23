Учительница украинского языка назвала ошибку, которую почти всегда делают в приказах, объявлениях и официальных письмах

Учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева назвала распространенную ошибку, которую делают в приказах и официальных письмах. По ее словам, большинство используют в тексте слова, которые не являются правильными в том значении.

Как объясняет языковед, писать в таких обращениях словосочетание "наступним чином" или "повідомляємо слідуюче" – не правильно. Чем их заменить, она рассказала в своем видео в социальной сети TikTok.

"Никаких ""наступних", а тем более "слідуючих" здесь быть не может", – говорит она и добавляет примеры, как должно звучать правильно:

"Вместо них давайте употреблять местоимение "такий":

"Зробіть це таким чином";

"Треба ужити таких заходів".

