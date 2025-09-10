Каким океаном омывается Украина? Сеть озадачил вопрос учительницы колледжа на уроке географии

Преподавательница одного из украинских колледжей показала видео с урока географии, которым озадачила сеть. Она спросила у своих учеников, каким океаном омывается Украина.

Видео дня

В ролике, который педагог опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok, слышно, как большинство детей отвечают, что Атлантическим, а некоторые говорят, что Индийским. Далее учительница просит детей открыть первую страницу учебника, где изображена карта Европы и объясняет, что вопрос был на логику.

"Если вы откроете страницу с картой, вы увидите, что Украина не омывается океанами, а только морями", – говорит она и дальше спрашивает, какими же. Здесь уже дети студенты более уверенно отвечают, что это Черное и Азовское море.

В комментариях у пользователей разделились мнения. Кто-то утверждает, что это вопрос не на логику, а желание запутать еще больше ребенка, который и так ничего не знает. Кто-то резонно отметил, что ответ "Атлантическим" является правильным, поскольку и Черное, и Азовское море впадают в Атлантический океан. А еще некоторые пошутили, что Дональд Трамп таки был прав, вспоминая недавнюю речь президента США, который тоже сказал, что Украину омывает океан.

Другие же подсказывают, что моря, которые омывают Украину, впадают в океан, а значит и вопрос и ответ абсолютно логичны.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!