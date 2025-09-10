Каким океаном омывается Украина? Сеть озадачил вопрос учительницы колледжа на уроке географии

Анна Боклажук
Моя Школа
141
Каким океаном омывается Украина? Сеть озадачил вопрос учительницы колледжа на уроке географии

Преподавательница одного из украинских колледжей показала видео с урока географии, которым озадачила сеть. Она спросила у своих учеников, каким океаном омывается Украина.

Видео дня

В ролике, который педагог опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok, слышно, как большинство детей отвечают, что Атлантическим, а некоторые говорят, что Индийским. Далее учительница просит детей открыть первую страницу учебника, где изображена карта Европы и объясняет, что вопрос был на логику.

"Если вы откроете страницу с картой, вы увидите, что Украина не омывается океанами, а только морями", – говорит она и дальше спрашивает, какими же. Здесь уже дети студенты более уверенно отвечают, что это Черное и Азовское море.

В комментариях у пользователей разделились мнения. Кто-то утверждает, что это вопрос не на логику, а желание запутать еще больше ребенка, который и так ничего не знает. Кто-то резонно отметил, что ответ "Атлантическим" является правильным, поскольку и Черное, и Азовское море впадают в Атлантический океан. А еще некоторые пошутили, что Дональд Трамп таки был прав, вспоминая недавнюю речь президента США, который тоже сказал, что Украину омывает океан.

Каким океаном омывается Украина? Сеть озадачил вопрос учительницы колледжа на уроке географии

Другие же подсказывают, что моря, которые омывают Украину, впадают в океан, а значит и вопрос и ответ абсолютно логичны.

Каким океаном омывается Украина? Сеть озадачил вопрос учительницы колледжа на уроке географии

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в Украинеокеангеография