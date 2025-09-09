''Зачем дети ходят в школу, если их отправляют учиться домой'': украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий

Мама украинского школьника Роза Коркунец обратилась к родителям из-за домашнего задания. Женщина отметила, что на выполнение упражнений дома ушло много времени, однако ребенок так и не справился, ведь не было желания.

В заметке в TikTok Коркунец отмечает, что никакие условия не помогли сделать домашку. В то же время, ребенок отказался от гаджетов и игр.

"Мы начали в 12 часов. Домашнее задание делать не буду, не надо ни телефон, ни планшет, я делать не буду. И разговаривала, и просила – нет аргументов Как ваши дети делают домашнее задание?" – рассказала женщина.

Украинцы поделились собственным опытом и отметили, что имеют подобные проблемы. По их словам, во всем виновата школа.

"Я учитель. Домашние задания не задаю. Некоторые дети ненавидят школу именно из-за домашних заданий".

"Примерно 6 часов ребенок находится в школе. Это почти полноценный рабочий день. Какие еще могут быть домашние задания? Когда мы уже отойдем от совковой системы образования?"

"В прошлом году, я после месяца крика и плача, оставила это действо. Закончили школу с двойками, но оба счастливы и нервы целы".

"Когда мы уже отойдем от той советской школьной системы истязания детей и родителей".

"Зачем вообще придумали те домашние задания? Это морока и страдания, особенно для маленьких детей 1-4 классов".

"Уважаемые родители! Чтобы не было таких историй, ребенку хоть раз в неделю-две летом надо давать профилактические задания".

