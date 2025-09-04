''Вам оценка важна или знания?'' Украинцы раскритиковали маму школьника, которая делает за него домашнее задание

Украинская мама школьника Виктория Аникеенко рассказала, что делает домашнее задание за своего сына, который учится в четвертом классе. В частности, она поделилась, что написала сочинение ребенку, а он должен был его только переписать в тетрадь. Однако парень сократил вдвое текст и заменил половину слов на сленг.

Видео дня

Об этом женщина написала в заметке в Тhreads. Украинцы раскритиковали такие действия мамы школьника и указали на то, что она делает медвежью услугу ребенку. Кроме того, они отмечали, что это ответственность школьника, а не обязанность родителей.

"Я ненавижу школу! Мне 35 и я снова и снова прохожу через пытки уроками. Вчера написала сыну сочинение, его задача – переписать в тетрадь. То он пока писал сократил его вдвое, заменил половину слов на сленг. Как пережить этот учебный год", – написала Аникеенко.

Пользователи соцсети также подчеркнули, что после таких поступков родителей, учителя потом удивляются, почему дети получают низкие оценки на контрольных работах.

"Вам оценка важна, или знания и развитие ребенка?"

"Если не делать уроки вместо ребенка, живется легче всем: вам, учителю и, главное, ребенку".

"Зачем вы пишете? Зачем вам эти проблемы? Его школа, его оценки, его сочинение".

"Вы даже не представляете, какую медвежью услугу делаете своему ребенку".

"Хотела написать свое мнение, как мамы двоих и учителя языка и литературы. Потом увидела тяжелую реакцию. И думаю, а нужно ли мне это? Нет. То ваш вопрос в конце поста – риторический. Вдохновения вам".

"А потом на контрольном сочинении окажется, что все не настолько хорошо, как казалось по домашке. Позвольте ребенку быть не идеальным и получать те оценки, на которые сейчас хватает знаний и усилий. Потому что иначе так и не научится".

"Не делать уроки за ребенка. Учится ребенок, а не вы. Потому что сейчас вы этому в 9 лет делаете уроки, а потом и в 15 он сам не сделает. Не делайте своему ребенку медвежью услугу. Это я вам как учитель говорю".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница предложила оставить домашние задания только по трем предметам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!