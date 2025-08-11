''Мы же хотим быть умной нацией?'' Учительница предложила оставить домашние задания только по трем предметам

Украинский педагог Людмила Булыгина, которая до сентября 2024 года работала учительницей информатики Политехнического лицея поделились идеями, что можно изменить в школе уже сейчас. В частности, она отмечает, что не может быть 12 "важных" предметов, на что обращает внимание каждый учитель в начале года. Именно поэтому должно происходить объединение предметов к интеграции.

В заметке в Facebook педагог также предложила оставить домашнее задание для школьников только по математике, физике и химии. Ведь именно на эти предметы необходимо сместить все внимание, учитывая проблемы, возникшие в этих дисциплинах.

"Максимально двигаться в сторону объединения предметов к кейсам и интеграции. Не может быть 12 "важных" предметов, как об этом говорит каждый учитель в начале года. Учитывая все обстоятельства, внимание сместить на математику, физику и химию. Оставить домашние задания только по этим предметам. Максимально популяризировать и поддерживать, в том числе и материально. Государством и бизнесом. Через пару лет уже будет результат", – написала Булыгина.

По ее словам, результатов удалось достичь с английским языком, когда был поставлен на нем акцент. Кроме того, бесспорным стал и украинский язык в образовании, вытеснив русский. Поэтому те предметы, которые назвала педагог, ждут общественной и государственной поддержки.

Булыгина отмечает, что школьный предмет информатика должен стать тенью математики и "носить за ней оружие программирования и анализа данных". Все эти предложения позволят иметь умную нацию.

