Известный пианист Евгений Хмара, который выступал в Белом доме и Букингемском дворце, предложил ввести в украинских школах новый предмет

Всемирно известный пианист Евгений Хмара, который презентовал Украину в Белом доме (США) и Букингемском дворце (Великобритания), предложил ввести в украинских школах урок дипломатии. По его мнению, это поможет детям иметь понимание и уважение к гражданам, в страну которых они будут приезжать.

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Об этом Хмара рассказал в интервью "Калугина о культуре". Кроме того, пианист считает, что обязательными также должны быть финансовая грамотность и религиоведение.

"Я люблю дипломатию с самого детства. Я считаю, что должен быть такой предмет в школе. Финансовая грамотность, дипломатия, религиоведение, чтобы просто понимать, просто уважать тех людей, к которым ты приезжаешь в гости, где бы они ни жили, понимать просто", – рассказал пианист.

Он поделился, что старается изучать правила той страны, где он дает концерты. Так, в частности, представляя себя, он здоровается на местном языке со сцены.

Напомним, украинский учитель физики и информатики Руслан Цыганков предложил добавить в школьную программу финансовую грамотность и сексуальное образование. По словам педагога, в современных учебниках насилие объясняют провокацией жертвы. Учитель заметил, что к нему обращались девушки, не понимая, как такую информацию могут подавать в изданиях. Цыганков отметил, что сталкивается с ситуациями, когда ему приходится объяснять парням, почему их поведение неприемлемо по отношению к девушкам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский учитель назвал предмет, который имеет все шансы исчезнуть из школьной программы.

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