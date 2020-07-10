Богдан Хмельницкий: происхождение и чем прославился

Богдан Хмельницкий – государственный и политический деятель, полководец, гетман Войска Запорожского. Он руководил восстанием против польского господства, которое переросло в национально-освободительную войну против Речи Посполитой.

Богдан Хмельницкий был уникальной фигурой в истории Украины, ведь он:

основал Украинское казацкое государство, благодаря которому остановилось окатоличивание и социальные притеснения на украинцев;

наладил международные отношения с европейскими государствами;

совершил буржуазные преобразования в результате национально-освободительной войны.

А больше о национально-освободительной войне украинского народа под предводительством Хмельницкого читайте в учебнике по истории Украины за 8 класс В.С. Власова.

Происхождение Богдана Хмельницкого

По мнению украинского историка В.А. Смолия, Богдан Хмельницкий родился 27 декабря 1595 года. Местом его рождения считается Суботов, что сейчас находится в Черкасской области (Украина). При крещении его назвали Богдан-Зиновий, однако вторым именем он никогда не пользовался.

Отец – мелкий шляхтич, чигиринский подстароста Михаил Хмельницкий, который на момент рождения сына находился на службе при дворе коронного гетмана Станислава Жолкевского. О матери Агафье Богдана известно только то, что она была казачкой.

До сих пор нет окончательной версии, откуда происходил род Хмельницких. Украинский историк Иван Крипьякевич предполагал, что отец Богдана – выходец из села Хмельник, что сейчас входит в Подкарпатское воеводство (Польша). Роберт Магочи считает, что Михаил Хмельницкий имел белорусское происхождение.

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Богдан Хмельницкий институт Просвещения

Деятельность Богдана Хмельницкого

После обучения в братской школе и иезуитском коллегиуме во Львове Богдан с отцом и старшиной отряда желающих стрельцов Чигиринщины в 1620 году принял участие в походе гетмана Жолкевского на Молдавию.

В том же году в октябре Михаил Хмельницкий погиб в бою с татарами под Цецорой, а Богдана взяли в плен, в котором он находился два года. После плена он поступил в реестровое казачество, участвовал в казацких походах на татар и турков, в крестьянско-казацких восстаниях против польской шляхты 1630, 1632, 1637 годов.

В результате активной политической и государственной деятельности Хмельницкий получил известность в Запорожье, чем вызвал недоверие в польской власти. В апреле 1646 года он организовал казаков и крестьян на борьбу против Польши. Осенью 1647 года Богдан созвал тайное совещание и рассказал план восстания против польской шляхты. Для таких действий у будущего гетмана был личный повод. В 1646 году чигиринский подстароста Даниэль Чаплинский забрал у Богдана хутор. Он обратился к польскому королю по решению вопроса, однако безрезультатно.

О восстании стало известно полякам, и гетман А. Конецпольский приказал арестовать Хмельницкого. В декабре 1647 года Богдан сбежал в Запорожье, а в 1648 году захватил Сечь где к нему присоединились реестровые казаки. Тогда же казаки избрали Хмельницкого гетманом. О других гетманов и их достижения читайте в учебнике по истории Украины за 8 класс О.В. Гисема.

Восстание, которое возглавил Богдан Хмельницкий ПроСвіт

Основные события, связанные с Богданом Хмельницким

1648 год

25 января – начало освободительной войны украинского народа под предводительством Хмельницкого.

Февраль – Хмельницкий заключил союзный договор с крымским ханом Ислам-Гиреем.

5-6 мая – первая победа Хмельницкого под Желтыми Водами. Погиб коронный гетман С.Потоцкий.

16 мая – разгром польской армии под Корсунем.

Июнь – Хмельницкий разработал и внедрил военный устав "Об устройстве Войска Запорожского".

11-13 сентября – армия Хмельницкого разгромила 80-90-тысячное польское войско под Пилявцами. Открыт путь для освобождения Западной Украины.

26 сентября-5 октября – осада Львова. Львов заплатил выкуп в сумме около полумиллиона злотых.

16 октября – победная битва под Замостьем. Открыт путь в Варшаву. Подписано перемирие с поляками. В этот период меняется сознание Хмельницкого, война становится национально-освободительной.

26 декабря – Хмельницкий прибыл в Киев, где горожане и духовенство встретили его как победителя.

1649 год

6 августа – украинского-татарская армия атаковала польское войско с Яном ІІ Казимиром и нанесла ему сокрушительное поражение под Зборовом. Однако поляки подкупили татар, и те предали Хмельницкого.

8 августа – между Хмельницким и Польшей подписан Зборовский договор. Под власть гетмана отошли такие земли, как Брацлавщина, Черниговщина, Киевщина. Реестр составлял 40 тысяч казаков, а все остальные возвращались под власть господ. Столица утверждена в городе Чигирин.

1651 год

18-30 июня – Берестейская битва, которой руководили Джеджалия и Богун. Татары опять нарушили договор и покинули поле боя. Казацкое войско отступило через реку Плещевка. Хмельницкий и Выговский попали в плен татар. Через некоторое время казакам удалось их выкупить.

18 сентября – заключен Белоцерковский договор. Гетманщина ограничивается только Киевским воеводством и Запорожьем. Реестр – 20 тысяч казаков. Кто вне реестра, то должен вернуться к своему господину. Гетман назначает старшину с согласия короля. Также он лишен права дипломатических отношений.

1652 год

22-23 мая – битва под Батогом. Хмельницкий разгромил двадцатитысячное польское войско. Погиб командир Мартин Калиновский и 10 тысяч поляков.

1654 год

8 января – Хмельницкий провел тайный совет со старшиной в Переяславе, которая приняла решение принять подданство Московии. Казаки приняли присягу на верность царю Алексею Михайловичу. Глава Московского посольства Василий Бутурлин вручил гетманские клейноды Хмельницкому.

Март – казакам не нравилось идея перейти под покровительство царя, поэтому начались переговоры. Были заключены Мартовские статьи, которые позволили сохранить государственность Гетманщины и получить нового союзника для борьбы против Речи Посполитой и Турции. Увеличен реестр казаков до 60 тысяч. Царь пообещал не нарушать права и вольности Войска Запорожского.

10 июля – подписано Вечный договор между татарами и Речью Посполитой. Это союз, направленный против Хмельницкого. Поляки действовали жестоко и опустошали украинские земли.

1655 год

19-21 января – битва под Охматовым. Украинско-московские войска остановили поляков и татар. Хмельницкий распустил казацкие полки.

1656 год

Декабрь – казаки с наказным гетманом Ждановичем и трансильванскими войсками Ракоци выступили против Польши.

1657 год

19 июля – Хмельницкий узнал, что Жданович оставил Ракоци, которого окружили поляки. Приказал казнить Ждановича и полковников, которые оставили Ракоци.

27 июля – смерть Хмельницкого, конец национально-освободительной войны.

Если некоторых событий не было в вашем учебнике, то найдите другой в разделе "Учебники по истории Украины за 8 класс". А если вам нужно выполнить задание в рабочей тетради или контрольную работу, тогда проверьте себя благодаря разделу "ГДЗ и решебники по истории Украины за 8 класс".

Военные действия во время национально-освободительной войны Терен

Смерть Богдана Хмельницкого

Последние годы своей жизни гетман часто болел. Весть о бунте казаков, которые должны были спасать Ракоци от нападения татар, трагически повлияла на Хмельницкого. 27 июля 1657 года он умер в результате кровоизлияния в мозг.

25 августа его похоронили в Ильинской церкве, что в Суботове. Храм построили по приказу Богдана Хмельницкого в 1653 году как родовую церковь-усыпальницу. Однако после взятия Суботова польской шляхтой в 1664 году русский воевода Чарнецкий приказал выбросить из семейной гробницы тела Богдана и его сына Тимофея, которого смертельно ранили во время Сучавской обороны (Молдова) в 1653 году.

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Смерть Богдана Хмельницкого, картина Тараса Шевченко Портал Шевченко

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