Более 100 учеников освободили от экзамена по истории в Австралии из-за первого римского императора

За несколько дней до экзамена по истории древнего мира учителя девяти средних школ Мельборна (Австралия) обнаружили, что они ошибочно рассказывали своим ученикам не о том римском правителе. Так, старшеклассники учили об Октавиане Августе, а не о его предшественнике – Гае Юлии Цезаре. Ведь именно о нем должны были бы быть вопросы на экзамене.

Об этом сообщает Associated Press. После того, как учителя поняли ошибку, они написали заявление с просьбой освободить 140 учеников от сдачи общегосударственного экзамена. Министр образования Джон-Пол Лангбрук заявил, что расследует эту путаницу, назвав этот опыт "чрезвычайно травматичным".

Управление образования, которое отвечает за учебные программы и оценивание, заявило, что еще два года назад предупредило 180 школ штата Квинсленд, где и произошла путаница, об изменении темы для экзамена 2025 года на Юлия Цезаря.

Родители жаловались, что паника, возникшая вокруг экзамена по истории древности, отвлекла их детей от подготовки к другим экзаменам, в частности к предыдущему экзамену в среду.

Экзамен оценивается в 25% от общего количества баллов студентов за год. Студенты, которые были освобождены от тестирования в среду, получат зачет на основе их оценки за оставшиеся 75% их баллов.

Октавиан Август – первый римский император, основатель принципата, сыгравший ключевую роль в переходе Римского государства от эпохи гражданских войн (І в. до н. э.) к эпохе "римского", или "августовского", мира (І-II вв.). Родился в семье незнатного, но богатого сенатора Гая Октавия и племянницы Юлия Цезаря Атии.

