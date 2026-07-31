Более 140 тысяч заявлений за день! Вступительная кампания в вузы 2026 установила два рекорда
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21 июля 2026 года в высшие учебные заведения Украины поступило более 140 тысяч заявлений от абитуриентов. При этом в целом на данный момент подано более одного миллиона заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру. По состоянию на 31 июля зарегистрировано 1 235 848 электронных заявлений и 18 364 бумажных.
Соответствующие данные содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Нынешний показатель — самый высокий за последние пять лет.
Уже 1 августа в 18:00 заканчивается прием заявлений в вузы, а до 6 августа (включительно) будут опубликованы списки лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом).
Абитуриенты могут получить только одну рекомендацию на бюджетное место. До 11 августа абитуриенты, получившие рекомендации в порядке приоритетности, должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования для зачисления. С 14 августа начнется выдача рекомендаций на контрактное обучение.
Напомним, что 2262 абитуриента, показавшие максимальные результаты на основной сессии национального мультипредметного теста, уже подали хотя бы одно заявление. Эти абитуриенты выбрали филологию, компьютерные науки, экономику, инженерию программного обеспечения и международные отношения.
Абитуриенты продолжают выбирать обучение в университетах в прифронтовых областях. Всего подано 219 411 (29 %) заявлений в учебные заведения областей, которые в 2026 году имеют повышенные региональные коэффициенты.
Самые популярные вузы по выбору абитуриентов
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