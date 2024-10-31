Более 25% украинских школьников хотят продолжить обучение за рубежом: в НАН рассказали о результатах исследования

В начале 2024 года в Украине проводили опрос среди учеников и более четверти опрошенных заявили, что хотели бы продолжать обучение в других государствах. Исследование охватывало половину регионов Украины.

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Об этом рассказал заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью украинским СМИ. По его словам, такое мнение школьников коррелирует с мнениями их родителей. Это может свидетельствовать о влиянии родителей и решении детей.

"В начале этого года проводился опрос в школах примерно в половине областей Украины. И 26% учеников сказали, что они хотят после школы продолжать учиться за границей. Была фраза в том отчете, что такое мнение детей очень коррелирует с позицией их родителей. Это зависит и от того, как родители воспринимают страну, условия проживания", – отметил Гладун.

Демограф добавил, что в Украине следует проводить исследования относительно того, почему люди хотят их уезжать на проживание в другие страны. Такая тенденция, подчеркнул он, была и до полномасштабного вторжения России. Поэтому следует разобраться в ее причинах.

Отметим, что результаты исследования "Война и образование. Два года полномасштабного вторжения", презентованного Международным благотворительным фондом savED в партнерстве с МОН в начале февраля 2024 года, показали, что 53% украинских школьников хотят после школы оставаться в Украине. В то же время, 23% из них планируют жить в другом населенном пункте своей страны.

26% опрошенных заявили, что хотят переехать жить за границу. Остальные 20% – не определились. У родителей взгляды совпадают.

Как сообщал OBOZ.UA, значительная часть детей, которые вместе с семьями уехали из страны из-за российского полномасштабного вторжения, продолжают учиться в украинской системе образования. По данным МОН, более 335 тысяч учащихся, находясь за границей, продолжают учиться в украинских школах.

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