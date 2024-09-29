Сколько детей за границей продолжают учиться в украинских школах: данные Минобразования

Значительная часть детей, которые вместе с семьями выехали из страны из-за российского полномасштабного вторжения, продолжают учиться в украинской системе образования. По данным Министерства образования и науки, более 335 тысяч учеников, находясь за границей, продолжают учиться в украинских школах.

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Такие данные озвучил заместитель главы ведомства Андрей Сташкив в интервью украинским СМИ. Такова цифра по состоянию на 1 сентября 2024 года.

В то же время более 200 тысяч детей учатся в учебных заведениях тех стран, где сейчас проживают. У Украины есть 43 подписанных договора с заведениями, чтобы ученики могли получить украинские документы об образовании.

"Есть ученики, которые вне системы украинского образования, – точных данных о них мы не имеем. По предварительным оценкам, их – от 200 до 250 тысяч. Это дети, которые продолжают учиться в школах тех стран, где они находятся, и не учатся в наших", – сказал чиновник.

По его словам, есть государства, которые обязывают школьников из Украины посещать местные школы. Украина со своей стороны предлагает для них разные варианты, чтобы они могли оставаться и в украинской системе образования. К примеру, дистанционное обучение. Однако не всем детям удобно посещать местные школы и учиться дистанционно.

"Это программы, где есть украинский язык, литература, история Украины, география и т.д. Кроме того, мы разработали таблицы перевода оценок по другим предметам, полученным в зарубежных школах, – например, из польской или немецкой системы образование в украинскую – чтобы оценки могли перезачислять автоматически", – добавил Сташкив.

Заместитель министра образования отметил, что государства-партнеры всячески помогают украинским школьникам. К примеру, в Германии в одной из земель ввели изучение украинского языка в учебную программу. А в Чехии в некоторых школах с учениками-переселенцами работают ассистенты. Они, в частности, помогают с языком.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство утвердило постановление о создании за рубежом "Школы супергероев" – сети образовательных центров для детей, находящихся на лечении или реабилитации.

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