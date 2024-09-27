'Школы супергероев' теперь появятся за границей: что известно

Правительство утвердило постановление о создании за рубежом "Школы супергероев" – сети образовательных центров для детей, находящихся на лечении или реабилитации. Такие образовательные пространства уже есть в 16 больницах Украины, а теперь будут создаваться и для украинских детей, которые находятся на лечении в других странах.

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Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины в пятницу, 27 сентября. Как известно, "Школа супергероев" реализуется в рамках проекта "Образование для всех" от МОН во исполнение Стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, инициированной Еленой Зеленской.

Какие изменения ожидаются:

– образование станет непрерывным для украинских детей, которые находятся на лечении или реабилитации в медучреждениях за пределами Украины. Это позволит ученикам не пропускать занятия;

– педагоги, обучающие детей в больницах, будут иметь те же государственные гарантии, как и учителя учебных заведений;

– к "Школе супергероев" будут привлекать также учителей иностранных языков и педагогов по проведению коррекционно-развитых активностей;

– "Школа супергероев" получит возможность использовать помещения заведений здравоохранения с доступом к укрытиям.

В МОН отметили, что такие изменения не нуждаются в дополнительных расходах из государственного бюджета. Средства получат по оптимизации должностей в самой "Школе супергероев".

Ранее первая леди Елена Зеленская рассказала, что обучение в "Школе супергероев" позволяет детям, проходящим лечение в медучреждениях, не отрываться от учебного процесса, а также оказывает терапевтический эффект на детей. Такие образовательные пространства насчитывают в 16 больницах, в том числе в Киеве, Днепре, Виннице, Ровно, Кривом Роге, Одессе.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российской агрессии в Украине повреждено 3798 учебных заведений. Среди них 365 разрушены полностью.

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