Обладает терапевтическим эффектом: как работает 'Школа супергероев' в Украине и почему это важно для детей

Украинские дети, которые проходят лечение в медицинских учреждениях, могут не отрываться от учебного процесса благодаря "Школе супергероев". В настоящее время образовательные пространства насчитывают 16 больниц, в том числе в Киеве, Днепре, Виннице, Ривне, Кривом Роге, Одессе.

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Врачи уверяют, что такое обучение оказывает терапевтический эффект на детей. Такими выводами специалистов поделилась первая леди Украины Елена Зеленская в интервью телеканалу "Мы – Украина".

"Сейчас в Украине 16 больниц имеют "Школы супергероев" и фонд основанный мной два года назад взял на себя ответственность создать еще шесть ячеек. Прежде всего они были в Киеве, Днепре, сейчас уже есть в Виннице, Ривне. Недавно мы открыли еще одну в Кривом Роге Розе, в Одессе работаем", – сказала Зеленская.

По ее словам, маленькие пациенты имеют интересные уроки и могут не отставать от своих сверстников, пока находятся на длительном лечении. В то же время, для дошкольников проводятся занятия всеобщего развития.

"Главное, что мы получаем от этого, и даже об этом говорят врачи и руководители медицинских учреждений, что это имеет еще и терапевтический эффект. Дети отвлекаются от сложного, болезненного процесса лечения, общаются друг с другом и это действительно положительным образом влияет на то, как они восстанавливаются", – делится Зеленская.

Она выразила надежду, что в следующем году количество таких ячеек увеличится.

По словам первой леди, в таких учебных заведениях работают обычные учителя, которые раньше были волонтерами, однако сейчас их работу финансирует Министерство образования и науки Украины.

Напомним, "Школа супергероев" реализуется в рамках проекта "Образование для всех" от МОН во исполнение Стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, инициированной первой леди Еленой Зеленской.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине появится еще 6 учебных заведений для детей, которые находятся на лечении.

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