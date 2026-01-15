Более 4000 школ закрыли в Южной Корее из-за нехватки учеников: что происходит и почему прогнозы неутешительны

Более 4000 школ в Южной Корее закрылись из-за нехватки учеников. Большинство из них начальные – 3674, 264 средних и 70 старших. Ожидается, что еще 107 перестанут работать в течение пяти следующих лет.

Об этом сообщает Asianews. Среди закрывшихся учебных заведений 266 не использовались для обучения в течение более 10 лет, а 82 были заброшенными более 30 лет.

"Значительное количество школ уже закрыто, и ожидается, что еще больше закроется из-за уменьшения количества учеников. Нужна долгосрочная дорожная карта для использования этих школ как активов для местных общин", – отмечают чиновники.

Уменьшение количества учеников приводит к кардинальным изменениям в школах по всей стране. Согласно данным Министерства образования, общее количество должностей педагогов в 2025 учебном году было сокращено на 2232. Число учителей начальной школы уменьшилось на 1289, а количество должностей учителей средней школы – на 1700.

В ответ на это были приняты временные меры. В частности, уменьшены размеры классов в некоторых школах до примерно 10-15 учеников и увеличено количество классов.

Прогнозируется, что наибольшее количество закрытых школ будет зафиксировано в провинции Северная Чолла – 16, Южная Чолла – 15, провинция Кёнгидо – 12 и провинция Южный Чхунчхон – 11. Эти цифры отражают резкое сокращение числа учеников.

