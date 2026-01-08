Южная Корея ввела жесткий метод борьбы со школьным буллингом: 'жертвами' стали уже сотни учеников. Кому закрыта дорога в лучшие вузы

Ведущие государственные университеты Южной Кореи отклонили заявки 162 абитуриентам, которых заметили в школьной травле во время периода досрочного поступления 2026 года. Резкий рост отказов ученикам связан с правительственным приказом, который требует от всех вступительных кампаний учитывать дисциплинарные меры за буллинг. Такое условие касается даже учеников, которые имеют лучшие результаты на экзаменах.

Ужесточили свои правила поступления также и частные высшие учебные заведения, информирует The Кореа Herald. Университетам было предоставлено право устанавливать наказание в зависимости от тяжести нарушения. Некоторые ввели полный запрет на обучение за серьезные пренебрежения правилами. Другие же отнимали до 200 баллов от результатов абитуриентов.

В отчете Комитета по вопросам образования Национальной ассамблеи отмечается, что в 2024 году было отклонено 298 заявителей из 397, которые обвинялись в буллинге.

"Насилие в школах неприемлемо, и университеты строго придерживаются этого принципа", – отметили чиновники.

Согласно данным, почти 90% из 180 кандидатов с задокументированным прошлым буллинга было отказано в поступлении в учреждения, принадлежащие Президентскому совету Корейских флагманских национальных университетов.

В то же время, Сеульский национальный университет подтвердил, что не имеет абитуриентов с такими показателями.

Учебные заведения, которые отказали абитуриентам в обучении, из-за буллинга:

Национальный университет Канвондо – 37 человек

Национальный университет Кёнсан – 29

Национальный университет Кёнпук – 28

Национальный университет Чонбук – 18

Национальный университет Чхоннам – 15

Национальный университет Чоннам – 14

Национальный университет Чхонбук – 13

Национальный университет Пусана – 7

Национальный университет Чеджу – 1

Среди частных вузов женский университет Кён-ин и Университет Инха отклонили все заявки с предупреждением о буллинге. Университеты Сунгкюнкван и Соган объявили нулевые штрафы за дисциплинарные взыскания 2-го или высшего уровня, фактически дисквалифицируя поступающих.

Женский университет Ихва ограничивал таких заявителей в программах на основе успеваемости абитуриента, тогда как Университет Ханьян запрещал тем, кто имел результаты 8-го или 9-го уровня, поступать на все программы.

В Северном Кёнсанге и Тэгу количество отказов выросло с 66 в 2025 году до 160 в 2026 году.

Ожидается, что это количество возрастет после публикации результатов обычного приема 2 февраля.

