Южная Корея ввела жесткий метод борьбы со школьным буллингом: "жертвами" стали уже сотни учеников. Кому закрыта дорога в лучшие вузы
Ведущие государственные университеты Южной Кореи отклонили заявки 162 абитуриентам, которых заметили в школьной травле во время периода досрочного поступления 2026 года. Резкий рост отказов ученикам связан с правительственным приказом, который требует от всех вступительных кампаний учитывать дисциплинарные меры за буллинг. Такое условие касается даже учеников, которые имеют лучшие результаты на экзаменах.
Ужесточили свои правила поступления также и частные высшие учебные заведения, информирует The Кореа Herald. Университетам было предоставлено право устанавливать наказание в зависимости от тяжести нарушения. Некоторые ввели полный запрет на обучение за серьезные пренебрежения правилами. Другие же отнимали до 200 баллов от результатов абитуриентов.
В отчете Комитета по вопросам образования Национальной ассамблеи отмечается, что в 2024 году было отклонено 298 заявителей из 397, которые обвинялись в буллинге.
"Насилие в школах неприемлемо, и университеты строго придерживаются этого принципа", – отметили чиновники.
Согласно данным, почти 90% из 180 кандидатов с задокументированным прошлым буллинга было отказано в поступлении в учреждения, принадлежащие Президентскому совету Корейских флагманских национальных университетов.
В то же время, Сеульский национальный университет подтвердил, что не имеет абитуриентов с такими показателями.
Учебные заведения, которые отказали абитуриентам в обучении, из-за буллинга:
Среди частных вузов женский университет Кён-ин и Университет Инха отклонили все заявки с предупреждением о буллинге. Университеты Сунгкюнкван и Соган объявили нулевые штрафы за дисциплинарные взыскания 2-го или высшего уровня, фактически дисквалифицируя поступающих.
Женский университет Ихва ограничивал таких заявителей в программах на основе успеваемости абитуриента, тогда как Университет Ханьян запрещал тем, кто имел результаты 8-го или 9-го уровня, поступать на все программы.
В Северном Кёнсанге и Тэгу количество отказов выросло с 66 в 2025 году до 160 в 2026 году.
Ожидается, что это количество возрастет после публикации результатов обычного приема 2 февраля.
