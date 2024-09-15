Более 5 тысяч аспирантов внесли в ЕГЭБО 'задним числом': какие вузы оказались в списке

В 2024 году в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО) внесли данные более 5 тысяч аспирантов "задним числом". Согласно законодательству, регистрировать соискателей образования необходимо в течение 5 дней после их зачисления в заведения высшего образования (ЗВО).

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Согласно обнародованному анализу NGL.media, в список попали Классический частный университет, Запорожский национальный университет, Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики, Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий, Запорожская политехника, Академия труда, социальных отношений и туризма. Руководители ЗВО назвали разные причины зачислений студентов, якобы поступивших в предыдущие годы.

Среди них нехватка средств, регулярное отключение электроснабжения, человеческий фактор, изменение органов управления и т.д.

По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого в пределах страны, осталось проверить около 1400 аспирантов. Результаты анализа обещают сообщить в сентябре-октябре.

В то же время, по словам чиновника, внесение аспирантов в ЕГЭБО "задним числом" – не единственная проблема. Он отметил, что есть вероятность, что около 15 ЗВО нарушили лицензированные объемы и их проверяет комиссия.

Кроме того, согласно исследованию, существуют университеты, которые вообще не вносили аспирантов в единую базу.

Если ЗВО проходит проверку, аспирантам необходимо подождать, пока будут снять ограничения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% оказались мужчинами призывного возраста.

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