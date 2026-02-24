Более 70% преподавателей университетов выгорели из-за войны: результаты исследования

Более 70% преподавателей высших учебных заведений имеют высокий уровень эмоционального истощения, связанный с полномасштабной войной в Украине. За три года этот показатель вырос с 49,5% в начале вторжения до более 72% в 2025 году.

Такие данные предоставили ученые Бердянского государственного педагогического университета в статье издания Зеркало недели. Кроме эмоционального истощения, выросли и показатели деперсонализации – психологическое дистанцирование от работы и студентов с 33% до почти 59%. Таким образом, то, что в начале войны выглядело как мобилизация внутреннего ресурса, постепенно превратилось в хроническую перегрузку .

"Это означает, что истощение перестает быть временной реакцией на шок войны и постепенно становится фоновым состоянием профессиональной жизни. Фактически система все больше функционирует ценой истощения человеческого ресурса", – отмечают эксперты.

Всего было осуществлено три волны замеров психологического состояния преподавателей. Первая – 2022 года, вторая – позже, сейчас же обнародованы результаты третьей. Такой формат позволяет увидеть не только масштаб проблемы, но и ее накопительный характер, говорят специалисты.

По их словам, "эмоциональное онемение" может помогать выжить в короткой перспективе, но вместе с тем подтачивает саму основу преподавательской профессии. В частности, это касается вовлеченности, инициативности и ощущения смысла.

"Именно поэтому выгорание во время войны – это индикатор пределов выносливости системы, которая в течение длительного времени работает без должной поддержки и ответственных управленческих решений", – подчеркивают ученые.

Они уверяют, что выгорание преподавателей – это не индивидуальная проблема, ведь речь идет о способности страны во время войны и восстановления сохранять человеческий потенциал.

