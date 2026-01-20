'Украина оказалась на уровне Ирака'. Ученый раскритиковал методику аттестации ученых, утвержденную МОН

Кандидат экономических наук Дмитрий Маслов раскритиковал методику аттестации ученых, утвержденную Министерством образования и науки, по которой количество публикаций стало основным инструментом оценивания. Так, по его мнению, научная деятельность больше напоминает отчетность, а не поиск новых знаний.

В статье издания "Зеркало недели" ученый отмечает, что внимание сместилось с научных открытий на количественные показатели публикаций ученых и высоких мест в рейтингах. Из-за этого наука переживает глубокий кризис, а Украина оказалась на одном уровне со странами, где научная система находится в сложном состоянии, в частности с Ираком.

Маслов уверяет, что ориентация на количественные показатели свидетельствует не о развитии и чрезвычайной эффективности науки, а об искажении стимулов.

Несмотря на то, что по абсолютному количеству публикаций, индексируемых в международных базах Scopus и Web of Science, Украина выглядит как страна с динамичной научной системой. А по удельным показателям (количеству статей на одного исследователя) – украинские ученые опережают ряд значительно более мощных в научном смысле государств. Речь идет о Германии, Соединенных Штатах Америки и Японии.

Однако для науки нужны не только исследователи, но и ресурсы. В частности, финансирование на лабораторное оборудование, деньги на опросы, полевые исследования, доступ к программному обеспечению и литературе. Но в Украине этого не хватает.

По мнению Маслова, наука в нашей стране стоит перед выбором: либо возвращать в академическую среду живую экспертизу и культуру содержательного диалога, либо наука так и останется ярким, но пустым фасадом в отчетах международных баз.

