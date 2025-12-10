'Учителям подставили костыли'. Игорь Ликарчук раскритиковал МОН за новую инициативу и вспомнил времена СССР: это сервис по плагиату

Образовательный эксперт Игорь Ликарчук раскритиковал Министерство образования и науки, которое создало платформу для учителей с готовыми работами, ответами, схемами оценивания, таблицами результатов и тому подобное. По его мнению, подобное решение приведет к тому, что педагоги перестанут думать над содержанием контрольных, формировать критерии и брать на себя ответственность за оценивание. Это напоминает специалисту советские времена, когда по всей территории СССР были одни пособия, мнение и "образцовый урок".

Об этом Ликарчук написал в заметке в Facebook. Он отмечает, что современное решение назвали не "советчиной", а цифровизацией и компетентностным подходом, а педагогам "подставили костыли".

"Учителям снова подставили костыли. Для учителей создали "замечательную платформу" с готовыми работами, эталонными ответами, схемами оценивания, таблицами результатов и полным архивом для загрузки. Удобно? Да. Опасно? Еще как. Потому что это уже не помощь. Это – приучение к несамостоятельности", – пишет Ликарчук.

Он отмечает, что подобное решение может свидетельствовать о том, что учителя или считают несостоятельным, или приучают к плагиату как норме, или осваивают грантовые деньги под громкие лозунги. Несмотря на то что образовательное ведомство подчеркивает академическую добропорядочность, авторство, уникальность и творчество, на практике появляется массовое копирование, шаблоны для всех, эталонные ответы и унифицированная правильность, уверяет Ликарчук. По его словам, это не европейская модель, а цифровая версия советской методички.

Образовательный эксперт отмечает, что в других странах есть банки идей, примеры заданий и рекомендации, однако нет обязательных "эталонных работ для всех" и подмены профессиональной свободы шаблоном.

"Там государство дает рамку. У нас – дает готовый продукт и говорит: "Пользуйся". И в этом самое страшное. Потому что учитель, которому постоянно подставляют костыли, рано или поздно разучивается ходить сам. А система, которая боится учителя без костылей, на самом деле боится свободного, мыслящего учителя", – добавляет Ликарчук.

Министерство образования и науки создало платформу для учителей, которая содержит более 100 компетентностных заданий для 7-8 классов, а также диагностические, промежуточные и семестровые работы по всем отраслям. Каждая работа содержит задания для учеников, схемы оценивания с ориентирами и эталонными ответами, методические рекомендации и тому подобное.

