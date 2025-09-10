''Образование – не место для подработок''. Игорь Ликарчук раскритиковал ''курсы для практиков'' от МОН для популяризации учительства

Образовательный эксперт Игорь Ликарчук раскритиковал "экспресс-вход" для практиков в профессию учителя, которые хочет ввести Министерство образования и науки. По словам педагога, образование – это не место для временной подработки, а наоборот фундамент страны и национальной безопасности.

Об этом Ликарчук написал в заметке в Facebook. Он подчеркнул, что в школах должны работать те, кто действительно умеет и хочет учить детей, а предложенная МОН реформа напоминает возвращение к советскому "педагогическому минимуму", который позволил быстро закрыть вакансии, однако убил качество образования.

"МОН собирается открыть двери в школу всем желающим: несколько недель курсов — и ты "учитель". Это не реформа, а возвращение к советскому "педагогическому минимуму", который когда-то быстро закрыл вакансии и так же быстро убил качество образования. Украине нужен не экспресс-вход в профессию, а система лицензирования учителей. Чтобы в класс шли те, кто действительно умеет и хочет учить. Чтобы учительский диплом снова стал символом мастерства, а не артефактом из архива", – написал Ликарчук.

Он также обратил внимание на опыт в мире, когда диплом становится лишь стартом. А дальше желающие работать в образовании должны сдавать экзамены, проводить демонстрационные уроки и проходить собеседования. В то же время решение о принятии педагога на работу принимает профессиональное сообщество, а государство только выдает лицензию. Кроме того, ее нужно ежегодно подтверждать.

Напомним, заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева рассказала, что вариант популяризации педагогических профессий может происходить не через традиционный бакалавриат, а через короткие курсы для практиков. То есть люди, которые работают в ІТ или технологических сферах, но не имеют педагогического образования, смогут пройти сокращенное обучение и приобщиться к преподаванию в школе.

"Люди, которые работают в IT или технологических сферах и имеют практический опыт, но не педагогическое образование, смогут пройти сокращенное обучение в виде курсов подготовки и приобщиться к преподаванию в школе. Такая инициатива прописана в Концептуальных основах профессионального развития учителя, которые сейчас находятся на общественном обсуждении. Практиков нужно заинтересовать, и за два года до внедрения старшей профильной школы именно эту задачу надо прежде всего выполнить", – объяснила заместитель министра образования.

