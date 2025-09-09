Больше, чем есть запрос: в МОН назвали предметы, учителя по которым 'лишние' в системе образования

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева рассказала, что в Украине учителей предметов языково-литературной отрасли, исторического, гражданского образования больше, чем есть запрос на трудоустройство. В то же время, не хватает педагогов, которые преподают естественную отрасль, современных технологий и математической отрасли.

Видео дня

Об этом Кузьмичева рассказала в эфире телемарафона Единые новости. Она также отметила, что несмотря на указанные показатели, в системе нет недостатка учителей в общем количестве.

"Нам не хватает учителей, которые преподают предметы естественной отрасли: биология, химия, география, география, физика, современные технологии. И это о трансформации технологической отрасли, когда технологии – это уже не только о "труде", а это о различных, в том числе инженерной составляющей. Нам не хватает учителей, профессиональных, математической отрасли. Но при этом, если мы посмотрим на общее количество учительства в системе, просто на числа, не распределяя их по отраслям, то у нас нет недостатка количественного. Другое дело, что у нас есть "переизбыток" в определенных отраслях. Более распространены это предметы из языково-литературной отрасли, исторического гражданского образования. А там, где идет больше, чем есть запрос", – сказала Кузьмичева.

Она также подчеркнула, что в Украине катастрофическая незаинтересованность молодежи в том, чтобы овладевать профессией учителя.

По словам чиновницы, Министерство образования и науки разработало Концепцию профессионального развития учительства, включающую видение и инструменты, которые существенно изменят и преобразуют систему образования на каждом этапе, в том числе меняя и проблему с учителями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что кандидат педагогических наук Владимир Онацкий раскритиковал Концепцию профессионального развития учительства, несмотря на то, что она полна современных терминов, высоких лозунгов и цитат из международных отчетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!