''Бумаг и требований становится больше, а зарплата остается такой же''. Педагог объяснил, что не так с Концепцией профессионального роста учителей

Кандидат педагогических наук Владимир Онацкий объяснил, чего не хватает в документе Министерства образования и науки Украины, который называется"Концептуальные принципы непрерывного профессионального роста педагогических работников учреждений общего среднего образования", который педагоги прозвали Концепцией. Именно его образовательное ведомство вынесло на общественное обсуждение в конце августа и, по словам Онацкого, он полон современных терминов, высоких лозунгов и цитат из международных отчетов.

В статье на страницах издания Зеркало недели педагог отмечает, что за годы его пребывания в педагогической профессии подобных концепций было много, которые обещали изменить школу, зато оставили учителей наедине с проблемами. Кроме того, новый документ предусматривает профессиональное развитие только школьных преподавателей, зато не включает дошкольных и внешкольных.

При правильной реализации, некоторые идеи Концепции могли бы изменить профессиональную подготовку. Например, введение интернатуры для молодых педагогов и институт наставничества как поддержка для всех учителей. Однако подобные вещи были в учебных заведениях еще до введения реформы Новой украинской школы.

"Кажется подходящей и идея создания единой цифровой платформы профессионального развития, где у каждого учителя будет свой персональный кабинет и где педагоги смогут связываться с образовательными провайдерами для прохождения курсов. То есть то, что сейчас делается вручную и с кучей бумажек. Можно только представить, сколько грантовых средств на это пойдет и сколько учительских зарплат это составит в эквиваленте", – отмечает Онацкий.

Он также обратил внимание на двухуровневую аттестацию учителей – внутреннюю и внешнюю. По словам педагога, это хорошая идея, однако она должна предусматривать не только профессиональный уровень, но и зарплату. Если же этого не будет, то повышение квалификации превратится в еще одну бюрократическую обязанность, которых у учителей и так много.

Концепция имеет ссылки на опыт других стран, содержит траектории, микроквалификации, цифровые платформы, однако не имеет ответа на вопрос, кто будет платить за реформы, как это повлияет на зарплату учителя и удержит молодых специалистов в профессии.

"В отчетах ОЭСР постоянно повторяется простая истина: каждая работа должна оплачиваться. Нет смысла вкладывать деньги в обучение педагога, если после его зарплата не меняется. Потому что учитель не является волонтером – он должен содержать семью, платить за коммунальные услуги, жить, а не выживать. Именно поэтому во многих странах повышение квалификации напрямую связано с карьерой и заработком. Прошел новый уровень – получил больше", – пишет педагог.

Он подчеркивает, что в Эстонии, Сингапуре или Канаде работает такой подход, зато в Украине часто получается так, что учителя получают больше бумажной работы, повышение требований, а зарплата остается такой же. Поэтому, если Концепция не предусматривает рост оплаты труда педагогов, то возникает вопрос, для чего она нужна.

Кроме того, Онацкий отмечает, что всем образовательным реформам не хватает идей, которые действительно новые и изменят что-то в учительстве. Так, пандемия показала, что школьные преподаватели без всяких курсов самостоятельно освоили Zoom, Google Classroom, электронные журналы. Ведь это действительно было полезно и даже необходимо. В то же время, с началом полномасштабной войны, значительная часть учреждений закрывалась, просто школы продолжали работать с детьми. Для этого нужны были лишь ответственность и преданность педагогов.

Педагог подчеркивает, если документ не влияет на зарплату и условия труда учителей, то и читать его нет смысла.

