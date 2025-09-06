''Только от названия становится плохо''. Приказ МОН на 509 страниц возмутил украинских учителей: что с ним не так

В конце августа украинские учителя получили на почту письма от Министерства образования и науки Украины с новым приказом "Об утверждении концептуальных основ образовательных отраслей и дорожной карты реализации концептуальных основ образовательных отраслей на 2025-2030 годы". Документ имеет 509 страниц и то, как он написан, возмущает большинство педагогов.

Видео со своим мнением выложила в социальной сети TikTok учительница литературы Юлия Евгеньевна. Она уверена, что никакой важной ценности этот приказ не несет.

"Я читаю название документа, и мне уже все понятно", – говорит в видео педагог и добавляет, что он имеет больше страниц, чем книга по литературе.

Также в своем обращении педагог спрашивает, зачем ежегодно выдавать новые концептуальные основы, ведь в них практически ничего не меняется.

"Я совершенно не понимаю, что хочет сказать Министерство таким письмом", – говорит она. По мнению педагога, ни один приказ, написан сухим языком, не улучшил качество преподавания. Учительница считает, что для достижения этой цели, надо сделать методические рекомендации человечным языком с красивой и удобной, максимально простой, интерактивной картой.

В комментариях большинство учителей поддержали мнение автора поста. Они пишут, что количество страниц в приказе только отпугивает от его просмотра.

А те, кто все же прочитал, указывают на то, что ничего нового из документа не узнали.

