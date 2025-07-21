МОН отменило приказы, которые усложняли доступ к дистанционному обучению детям в оккупации: что изменится с 1 сентября

Министерство образования и науки сообщило об отмене приказа №1112, в котором говорится об организации дистанционного обучения в школах. Кроме того, из приказа №1115 изъяты некоторые нормы, касающиеся минимальной наполняемости дистанционных классов и требований к обучению внутренне перемещенных детей (ВПЛ).

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Соответствующее решение было принято по требованию народных депутатов и прифронтовых общин, информирует МОН. Образовательное ведомство отметило, что сохраняет ряд положений из приказов, которые важны для общин и безопасности детей. Они будут официально утверждены в отдельном нормативном документе после консультаций с профильным комитетом и депутатами.

Что меняется с отменой приказов с 1 сентября:

Требования к наполнению дистанционных классов такие же, как и для очных и смешанных. Согласно Закону Украины "О полном общем среднем образовании" класс можно открывать при наличии не менее 5 учеников.

Школы могут открывать классы дистанционного обучения независимо от наличия полной линейки параллелей.

Дети ВПЛ могут продолжать дистанционное обучение в своих школах независимо от места пребывания. Важно: эти решения не повлияют на приостановление деятельности дистанционных школ.

Что остается без изменений

Очная и смешанная формы обучения (чередование онлайн и очных занятий) возможны только при наличии укрытия в учебном заведении или не более 500 метров от него.

Учебные заведения, работающие с детьми на ВОТ, могут продолжать функционировать даже тогда, если там невозможно открыть ни один класс. Учителя таких заведений обучают наших детей на временно оккупированных территориях по педагогическому патронажу. Каждый ученик получает индивидуальный подход с учетом безопасности. А учитель – оплату за обучение конкретного ребенка.

Детям, которые находятся за рубежом, и в дальнейшем предоставляется возможность обучения по полной программе в дистанционных классах, а также по сокращенной – украиноведческим компонентом.

Для детей на ВОТ сохранена возможность учиться в дистанционном классе или по педагогическому патронажу – в зависимости от ситуации с безопасностью.

Напомним, накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров – потенциальный первый вице-премьер-министр Украины в обновленном Кабинете министров анонсировал отмену скандального приказа №1112. В то же время, чиновник подчеркнул, что дистанционное обучение отменять не будут. Ведь страна живет в условиях полномасштабной войны, поэтому такой формат останется элементом образовательного процесса.

Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители бьют тревогу из-за изменений правил дистанционного обучения.

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