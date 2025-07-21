МОН отменило приказы, которые усложняли доступ к дистанционному обучению детям в оккупации: что изменится с 1 сентября
Министерство образования и науки сообщило об отмене приказа №1112, в котором говорится об организации дистанционного обучения в школах. Кроме того, из приказа №1115 изъяты некоторые нормы, касающиеся минимальной наполняемости дистанционных классов и требований к обучению внутренне перемещенных детей (ВПЛ).
Соответствующее решение было принято по требованию народных депутатов и прифронтовых общин, информирует МОН. Образовательное ведомство отметило, что сохраняет ряд положений из приказов, которые важны для общин и безопасности детей. Они будут официально утверждены в отдельном нормативном документе после консультаций с профильным комитетом и депутатами.
Что меняется с отменой приказов с 1 сентября:
Что остается без изменений
Напомним, накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров – потенциальный первый вице-премьер-министр Украины в обновленном Кабинете министров анонсировал отмену скандального приказа №1112. В то же время, чиновник подчеркнул, что дистанционное обучение отменять не будут. Ведь страна живет в условиях полномасштабной войны, поэтому такой формат останется элементом образовательного процесса.
Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители бьют тревогу из-за изменений правил дистанционного обучения.
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