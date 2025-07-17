Дистанционное обучение в Украине не отменяют: Федоров уточнил информацию, которая наделала шума в медиа

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров – потенциальный первый вице-премьер-министр Украины в обновленном Кабинете министров уточнил, что дистанционное обучение не будут отменять. Он подчеркнул, что страна живет в условиях полномасштабной войны, поэтому такой формат останется элементом образовательного процесса.

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Об этом чиновник написал в официальном Telegram-канале. Он также отметил, что обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает.

В то же время, об отмене Приказа № 1112, то чиновник подчеркнул, что сейчас общины и народные депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где детей учится меньше, чем предусмотрено документом. Поэтому в связи с этим этот приказ и будет отменен. Федоров сказал, что государство будет достигать цели, чтобы дети могли учиться безопасно офлайн, однако будут учитываться потребности и запросы школьников, родителей и педагогов.

"Дистанционное обучение не будут отменять. Безопасность детей – наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки – приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает", – написал Федоров.

Напомним, накануне чиновник рассказал, что скандальный приказ Министерства образования и науки №1112 относительно дистанционного обучения в школах должен быть отменен в пятницу, 18 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители бьют тревогу из-за изменений правил дистанционного обучения.

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